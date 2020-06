Guardiola: "Hoeven geen vervanger voor Silva te kopen, we hebben Foden"

Phil Foden speelde naar eigen zeggen gisteren tegen Burnley zijn beste match in een City-shirt, maar Pep Guardiola is het daar niet helemaal mee eens: "Ik herinner me bekermatchen waarin hij even goed was." De coach weet wel dat het door het 20-jarige talent is dat ze geen vervanger voor David Silva moeten halen.

Foden scoorde gisteren 2 keer in de 5-0-bolwassing van Burnley. David Silva, de 34-jarige Spanjaard die na 10 jaar de club straks verlaat, prikte er ook eentje tegen het net. Guardiola: "Ik heb met het bestuur over Silva gesproken en heb hen gezegd dat we niet moeten investeren, omdat we Phil (Foden) hebben." Foden maakte gisteren de eerste en de laatste goal en leverde van begin tot einde een klassevolle en volwassen match af. Zelf vond hij het zijn beste voor City. Guardiola is het daar niet helemaal mee eens: "Ik zag hem in sommige bekerwedstrijden even goed spelen. Ik ben blij voor hem, hij zegt wat hij voelt." "Telkens als hij speelde, speelde hij nooit slecht. Integendeel, hij haalde altijd een hoog niveau. Hij houdt van het spelletje. Ook wanneer hij een dag vrij heeft, is hij met zijn vrienden met een bal bezig." "Hij is al goed, maar hij is 20 jaar en moet dus blijven verbeteren. Hij zal het komende decennium een belangrijke speler worden voor deze club. Dat verdient hij. Hij is een plezier om naar te kijken."

"Niet 1 leeg zitje bij afscheid Silva"

Silva neemt straks afscheid. Guardiola hoopt dat dat gebeurt voor een vol huis: "We geven hem een gepast afscheid, wanneer het publiek weer toegelaten is in het Etihad Stadium. We willen niet 1 leeg zitje voor deze ongelooflijke legende. Net als Joe Hart, Vincent Kompany, Yaya Touré en Pablo Zabaleta maakte hij andere spelers zoveel beter. Zij verdienen vuurwerk. Op de kleine ruimte is David uniek."

Aguëro geraakt aan de knie: "Ziet er niet goed uit"