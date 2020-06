Dirk Gerlo over affaire-Djokovic: "Enorme imagoschade voor de nummer 1"

Op zich was het idee van Djokovic, namelijk de bevolking rond de Adriatische Zee weer wat vertier schenken, goed. Alleen hebben ze bij de uitvoering al hun eigen voorschriften overboord gegooid. Ik denk dat Djokovic zich heeft laten meeslepen door zijn eigen enthousiasme.

Toen ik vorige week de beelden zag van het toernooi, vroeg ik mij al af of dat wel het goeie signaal was. Djokovic die in bloot bovenlijf aan het dansen is in een discotheek in Belgrado... En nu is er die waterval van positieve gevallen: niet alleen Djokovic, zijn vrouw en zijn fitnesstrainer, maar ook Dimitrov, Coric en Troicki. En daar zullen er ongetwijfeld nog bijkomen.

Een van de deelnemers aan de Adria Tour was Dominic Thiem, die ook uitgenodigd is voor een toernooi in Nice waar wél heel strikte veiligheidsmaatregelen gelden en waar ook David Goffin deelneemt. Maar nu roept iedereen Thiem op om daar niet aan deel te nemen en 2 weken in quarantaine te gaan.

Want dit heeft niet alleen gevolgen voor het imago van het tennis, maar ook van het verloop van het seizoen. Dit is echt een wake-upcall, zeker voor de toernooien in de VS - waar het virus nog altijd welig tiert - als voorbereiding op de US Open. Andy Murray zei al dat ze nu heiliger moeten zijn dan de paus.

Hier en daar wordt ook nog getwijfeld om publiek toe te laten. Guy Forget, de grote baas van Roland Garros, liet zich al ontvallen dat ze er niet aan denken om het toernooi zonder fans te organiseren. Maar dat staat nu allemaal op de helling.