Bamberg neemt afscheid van coach Roel Moors: "Ontevreden over resultaten"

Na één seizoen zit het avontuur van Roel Moors (41) als coach van Brose Bamberg erop. De Duitse topclub maakte in een korte mededeling de scheiding publiek. Bamberg, dat in de kwartfinales van de Duitse competitie strandde, is niet tevreden over de ontwikkeling van de ploeg, waardoor de resultaten niet bevredigend waren. Moors' contract liep nog een jaar.