Ajax sluit deur voor Jan Vertonghen: "Hebben andere keuzes gemaakt"

Het contract van Jan Vertonghen bij Tottenham loopt deze zomer af. De Rode Duivel verlengde gisteren wel tot aan het einde van de competitie, maar daarna zal hij wellicht andere oorden opzoeken.

In het verleden werd regelmatig gewag gemaakt van een terugkeer naar Ajax, waar Vertonghen een deel van zijn jeugdopleiding kreeg en hij 220 wedstrijden in het eerste elftal speelde.

Maar Vertonghen hoeft niet langer te rekenen op een tweede termijn in Amsterdam, want Ajax-directeur Marc Overmars geeft te kennen dat die piste gesloten is. "Ik heb wel met zijn manager gesproken, maar wij hebben andere keuzes gemaakt", zegt Overmars op de website van Ajax.

"We hebben vertrouwen in Sven Botman en ook Lisandro Martinez kan op die positie spelen. Als mogelijke opvolger van Tagliafico? Ik denk dat Jan Vertonghen geen linksback meer is."