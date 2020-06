Abdi en Farah vallen uurrecord aan op de Memorial, 10.000 fans in stadion?

In ons land zijn massa-evenementen voorlopig tot 31 augustus verboden, maar de organisatie van de Memorial Van Damme rekent er nog altijd op dat de atletiekmeeting van 4 september gewoon kan doorgaan.

"De 44e Memorial wordt één van de eerste grote sportevenementen in ons land die weer kunnen georganiseerd worden. In een andere gedaante dan iedereen gewend is en met tal van extra maatregelen, maar niet minder boeiend", meldt de organisatie.

"Intercontinentaal reizen is voorlopig nog uit den boze. Dat alles dwingt ook de Memorial tot een andere aanpak en tot een apart concept dat evenzeer garant moet staan voor een fijne atletiekavond."

Er wordt flink gesleuteld aan de formule, met onder meer een dubbele aanval op het werelduurrecord.

"Het uurrecord in de atletiek staat sinds juni 2007 op naam van niemand minder dan atletieklegende Haile Gebreselassie met 21km285m."

"Viervoudig olympisch kampioen Mo Farah en Bashir Abdi zullen dat op deze Memorial aanvallen. Meteen staan ook het Europees (1976: Jos Hermens, 20.944m) en het Belgisch record van Gaston Roelants uit 1972 (20.784 m) op het punt te sneuvelen."