3 Russische topatleten schrijven brief aan Poetin: "Situatie wordt steeds erger"

"Onze carrière staat op het spel, maar dat is niet eens het grootste probleem. Die stopt vroeg of laat toch wel", schrijven wereldkampioene Maria Lasitskene (hoogspringen), wereldkampioene Anzjelika Sidorova (polsstokspringen) en vicewereldkampioen Sergej Sjoebenkov (horden). "Maar erger is dat de toekomst van de Russische atletiek in gevaar is."

"Een jaar later is de situatie alleen maar erger geworden"

In hun brief wijzen de drie atleten erop dat Poetin in mei 2019 het Russisch Olympisch Comité opdroeg om de orde te herstellen bij de Russische federatie.

"Dat is een jaar later niet gebeurd. Integendeel, de situatie is alleen maar erger geworden. Er zijn zoveel sportstructuren in ons land, waarin tal van professionals werken en toch komt er maar geen concreet plan uit de bus om uit de malaise te komen."

RusAF-voorzitter Jevgeni Joertsjenko probeert optimistisch te blijven. "We werken nauw samen met de sportautoriteiten in ons land en onderhandelen nog altijd met World Athletics." Zijn vicevoorzitter liet vorige week nochtans verstaan dat enkel de regering of een rijke mecenas de Russische atletiek zou kunnen helpen.