Viktor Troicki is 3e tennisser van toernooi van Djokovic die positief test op corona

Het gevreesde domino-effect van coronabesmettingen lijkt er te komen bij de deelnemers van de Adria Tour, een exhibitietoernooi georganiseerd door Novak Djokovic.

De wedstrijden vonden plaats met toeschouwers en zonder regels van social distancing. En dat heeft zo zijn gevolgen.

Gisteren was Grigor Dimitrov de eerste tennisser die bekendmaakte dat hij besmet geraakt is met het coronavirus. Vandaag volgde de Kroaat Borna Coric.

Ook de Serviër Viktor Troicki heeft nu positief getest op het virus. 9 dagen geleden speelde hij nog een wedstrijd tegen zijn veel bekendere landgenoot Novak Djokovic.

Of de nummer 1 van de wereld zelf ook besmet is, is nog niet bekend. Djokovic zou zich in Belgrado laten testen op het coronavirus.