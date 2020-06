VIDEO: Hoe Thibau Nys (17) Mathieu van der Poel (25) klopt in de tijdrit

2 seconden sneller in de tijdrit

De Slag om Balenberg, een driekamp voor veldrijders, is uitgedraaid op een strijd tussen 2 wereldkampioenen: junior Thibau Nys vs. profrenner Mathieu van der Poel.

Nys junior kent elke bocht, elke boom en elke trap in Baal en daar maakte hij gretig gebruik van. Na het technische trialrondje en de klim in het zand zette hij ook nog eens de snelste tijd neer in de tijdrit: een rondje op het crossparcours van de GP Sven Nys met balken, trappen, een klimstrook, een looppassage en een wasbordje.

Met 4'07"62 racete de wereldkampioen met de tweecilinder ruim 2 seconden sneller dan de wereldkampioen met de zescilinder (4'09"96).

In de looppassage maakte hij definitief het verschil. Nys huppelde in ruim 11 seconden over de strook, Van der Poel in 13 tellen.