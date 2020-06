Verlooy top in 1e jumping na corona: "In lockdown wedstrijden nagebootst"

Jos Verlooy is gisteren tweede geworden in de eerste grote jumping na de coronacrisis, de Grand Prix van Grimaud aan de Côte d'Azur. "Het is fantastisch om zo weer te beginnen", vertelt de 24-jarige ruiter aan Sporza. "Dit is een teken dat we toch goed bezig waren tijdens de corona."

Enkel de allerlaatste van de 16 combinaties in de barrage deed beter dan Verlooy en Igor. De Nederlander Maikel van der Vleuten won. "Dat is jammer, het was net niet. Maar ik ben wel heel blij met hoe mijn paard sprong." Verlooy beschrijft de omstandigheden, want die waren anders dan anders: "Er werd gesprongen zonder publiek. De atmosfeer was heel rustig. Maar de beste ruiters en de beste paarden waren van de partij." Wat doet springen zonder publiek met ruiter en paard? "Als combinatie niet echt, je bent gefocust op wat je moet doen, niet op het publiek. Maar het is natuurlijk veel aangenamer met publiek. Nu doe je het echt voor de sport, publiek geeft toch een andere ambiance."

"Wij zijn niet getest, ook geen temperatuurname"

Het was een sterk deelnemersveld in Zuid-Frankrijk, met deelnemers uit alle hoeken van de wereld (Colombia, Amerika, Brazilië...). Geraakte iedereen daar veilig en wel? "Dit was natuurlijk de eerste grote wedstrijd en dan worden de beste combinaties wakker. Iedereen was hongerig en iedereen is hier ook geraakt." Zijn er speciale coronamaatregelen genomen voor mens en dier? "Ik heb nog niets gehoord van coronagevallen bij paarden. Wij als ruiters zijn niet echt getest geweest, ook niet qua temperatuur. De gewone coronamaatregelen, zoals voldoende afstand, waren wel van kracht."

"Wedstrijden thuis nagebootst tijdens lockdown"