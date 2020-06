Real Madrid of Barcelona kampioen? "Atletico Madrid kan de scheidsrechter zijn"

"Maar Atletico kan inderdaad de scheidsrechter zijn in het titeldebat en dat is toch een beetje ironisch. Al is Atletico ook gefocust op zijn eigen verhaal: ze zijn nog bezig met de huidige Champions League-campagne, waar ze na de uitschakeling van Liverpool hoog mikken."

"Uiteraard zal dat competitiebeest vol voor de zege gaan. Dat zal misschien niet in een leeg Camp Nou gebeuren, want Barcelona heeft aan de Catalaanse instanties gevraagd om fans toe te laten, maar dat zal wellicht nog te vroeg zijn."

"Messi versus Benzema, maar spel van Real is niet alleen op de Fransman gericht"

Het speelschema is een argument, maar er is nog meer. "Zidane heeft gewoon veel meer keuze om spelers te laten rusten in het drukke schema."

"Gisteren zaten tegen Sociedad Eden Hazard, Luka Modric, Marco Asensio, Rodrygo en Gareth Bale op de bank. Bij Barcelona moest je het vrijdag met Antoine Griezmann, Ansu Fati en een reeks tieners stellen."

"Zidane heeft veel meer luxe, terwijl Quique Setién bij Barcelona toch nog altijd afhangt van Lionel Messi. Luis Suarez is wel terug, maar hij is nog niet in bloedvorm. Barça mag vooral van geluk spreken dat de defensie op punt staat, want na de coronabreak hebben ze nog geen tegendoelpunt geslikt."

"Bij Real klikt het gewoon iets beter", vindt de commentator van La Liga bij Eleven Sports. "Al rust er ook veel druk op de schouders van Karim Benzema. Hij scoorde al 17 keer, daarna volgt Sergio Ramos met 7 goals en een hoopje spelers met enkele doelpunten."

"Barcelona kijkt naar Messi, Real naar Benzema. Maar het voetbal is niet alleen op de Fransman gericht. Dat is een groot verschil. De juiste intenties worden door de hele ploeg opgenomen."

"Veel zal dus afhangen van Messi, al trap je dan natuurlijk een open deur in. Maar alles begint en eindigt bij hem. Je moet rekenen op die klasseflits. Dat is en blijft riskant, het is een beetje gokwerk."

"Dat bewijst ook dat het bestuur van Barça zijn huiswerk niet echt goed gedaan heeft. Je kon ergens wel verwachten dat Griezmann met zijn profiel niet echt zou passen in dit team."

"Bij Barça moeten ze ook al nadenken over wat er na Messi zal gebeuren, want veel fans vrezen dat de club na zijn pensioen zal afglijden zoals dat ook bij AC Milan of Manchester United gebeurd is."