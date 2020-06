Ploegarts Lotto-Soudal: "UCI-protocol moet nog concreter worden"

Wat staat er om te beginnen precies in het UCI-protocol? "Testen is zeker een belangrijk item. Het is uiteraard belangrijk om op een zo veilig mogelijke manier te kunnen koersen", zegt Jens De Decker aan Sporza.

"Voor rittenkoersen moeten renners en stafleden getest worden 3 dagen voor ze aankomen op de vertreklocatie van de wedstrijd en ook nog eens 3 dagen voor de start van de koers. Voor eendagswedstrijden is er ook een testprocedure voor ze naar de koers mogen afzakken."

"De UCI legt in feite heel wat verantwoordelijkheid bij de ploegen. Die moeten het protocol in handen nemen en alles organiseren. Dat is niet zo evident. In België kunnen we wel samenwerken met erkende labs, maar in landen als Italië of Spanje is het niet eenvoudig om te testen bij mensen die geen symptomen hebben."