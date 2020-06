Dick Norman: "Djokovic heeft voorbeeldfunctie, dit is niet goed voor imago van tennis"

"Het was schandalig hoe het eraan toeging"

"Bovendien had Djokovic heel veel kritiek op de US Open, omdat de maatregelen van het grandslamtoernooi zo streng zijn. “Dat was

Norman is teleurgesteld in Djokovic. "Hij heeft als nummer 1 van de wereld een voorbeeldfunctie. Djokovic heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid en moet ervoor zorgen dat die social distancing gerespecteerd wordt. Hij moet er zijn steentje toe bijdragen om dat coronavirus zo snel mogelijk uit de wereld te krijgen"

"Het is een beetje schandalig hoe het er allemaal aan toeging in de Adria Tour. Terwijl heel de wereld aan het afzien is en afstand houdt, deden de tennissers gewoon “high fives” en gingen ze naar discotheken en feestjes."

Na Grigor Dimitrov heeft er vandaag met Borna Coric een 2e deelnemer van de Adria Tour positief getest op het coronavirus. Het exhibitietoernooi van Novak Djokovic zal nog een tijdje blijven nazinderen in de tenniswereld. “Van social distancing was er tijdens de Adria Tour niet veel sprake en het protocol lapten de tennissers ook aan hun laars", zegt oud-tennisser Dick Norman.

"Er zal bijgehouden worden wie naar waar gaat"

Wat met de komende tennistoernooien? Komen die in gevaar door de coronabesmettingen in de tenniswereld?

“Het eerste toernooi is begin augustus, over een zestal weken. Tegen dan zullen Dimitrov en Coric wel hersteld zijn", zegt Norman.

Wat in de Adria Tour gebeurd is, zou geen vervolg mogen krijgen in de andere toernooien. “ATP heeft strenge protocollen klaar voor de toernooien die eraan komen. Het zijn boeken van 40 pagina’s."

"Er zal veel getest worden. Iedereen zal in zijn bubbel moeten blijven tijdens het toernooi. Er zal ook een logboek bijgehouden worden van wie naar waar gaat."

Norman is trouwens zelf toernooidirecteur van de European Open, in Antwerpen. Hoe zal dat eruit zien?

"Er zullen in elk geval geen handtekeningensessies of players party zijn, dat is

allemaal niet toegestaan. In de tribunes zal ook maar plaats zijn voor 1.400 in plaats van 5.000 fans."

Normaal vindt de European Open plaats van 18 tot en met 25 oktober. "Ons toernooi staat 1 week na Roland Garros gepland. We zullen een van de eerste indoorevenementen zijn, in België en zelfs in Europa."