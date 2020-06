Courtois over afgekeurde goal Januzaj: "Ik kon niets zien, dus is het buitenspel"

De toon bij de spelers van Real Sociedad was natuurlijk helemaal anders. "We zijn allemaal boos over de manier waarop we verloren hebben", vertelde Mikel Merino, die buitenspel stond bij het doelpunt van Januzaj.

"Elk detail en elk belangrijk moment draaide uit in ons nadeel. Ik stond zeker 5 meter van Courtois bij de afgekeurde goal van Januzaj. Ik vraag me af of de ref dezelfde beslissing had genomen in het andere strafschopgebied. We zijn tekortgedaan.”