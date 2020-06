Clement na 1e training Club Brugge: "Moeilijk om lat nóg hoger te leggen"

Kampioen Club Brugge heeft deze voormiddag zijn 1e training van het nieuwe seizoen afgewerkt. Coach Philippe Clement verwelkomde Hans Vanaken, Ruud Vormer en co. in het oefencomplex in Westkapelle. "Het was toch anders dan anders", zegt Clement over zijn eerste post-corona-training. "Er staat overal een rem op."

Na de medische testen op vrijdag en zaterdag proefde de landskampioen vandaag voor het eerst weer van het veld, met respect voor de regels rond social distancing.

Geen Deli, geen Tau, geen Diagne

De spelersgroep is vooralsnog zo goed als ongewijzigd. Simon Deli ontbrak. De verdediger is wegens problemen met zijn vlucht nog in zijn vaderland Ivoorkust, maar hij zal morgen aansluiten.. Kaveh Rezaei en Amadou Sagna, tot voor kort uitgeleend aan respectievelijk Charleroi en KV Oostende, maakten wel hun opwachting. Beloften Noah Aelterman, Thomas Van Den Keybus, Siemen Voet en Senne Lammens krijgen hun kans in de voorbereiding. De van Galatasaray gehuurde Mbaye Diagne is er na zijn fratsen uiteraard niet meer bij. Percy Tau, die tot 30 juni gehuurd wordt van Brighton, was eveneens afwezig. Het is niet duidelijk of de Zuid-Afrikaan ook nog komend seizoen voor blauw-zwart zal aantreden. Jordi Vanlerberghe, Cyril Ngonge, Karlo Letica en Guillaume Hubert verschenen niet op het oefenveld, ze zijn overbodig. In de marge maakte Club Brugge bekend dat Belfius zijn sponsoring van het Belfius Base Camp met 3 jaar verlengt. Belfius bracht ook de financiële dienstverlener Candriam aan als nieuwe rugsponsor.

Clement bij eerste training post-corona: "Er staat een rem op alles"

Philippe Clement was blij dat hij zijn jongens weer kon terugzien. "Maar het is nu wel anders. Ik ben vrij lichamelijk en wil hen graag vastpakken, maar dat kan nu niet. Er staat een rem op alles." "In de matchen mag er dan weer geen rem opstaan en daar bereiden we ons nu toch op voor. Je moet dat evenwicht tussen die twee zoeken", zegt de Club-coach aan Sporza. Club moet ook meteen op de afspraak zijn, want de eerste officiële match, op 1 augustus, is meteen de bekerfinale tegen Antwerp. "We kunnen pas het 3e elftal van Club zijn dat de dubbel pakt. Dat leeft enorm in de groep. Maar wat er ook gebeurt die 1e, de maanden erna zijn ook heel belangrijk." "Het is eigenlijk niet mogelijk om de lat nog hoger te liggen dit seizoen, maar het kan altijd beter. Daar staat deze club voor en zo zit ik zelf ook in elkaar. Het gevaar voor het jaar na de titel is dat sommige spelers moeite hebben om zich op dezelfde manier op te laden. Daarom is het Club nog maar 1 keer gelukt zijn titel te verlengen (de seizoenen 1976, 1977 en 1978). De tegenstanders zullen ook meer gebeten zijn om ons te verslaan."

De dubbel leeft enorm in deze groep. Philippe Clement

Over mogelijke vertrekkers: "Er zal niet veel gebeuren"

Veel zal ook afhangen van de kern waarover Philippe Clement dit seizoen zal kunnen beschikken. "Er zal niet veel gebeuren, ik denk niet dat ik vanaf nul zal moeten beginnen, zoals je soms wel eens ziet." "Iedereen komt naar hier met veel plezier, ook de jongens die de ambitie hebben om een stap hogerop te zetten en die daar misschien al over aan het onderhandelen zijn. Club is nu ook stabiel genoeg dat we zelf de prijs kunnen bepalen waarvoor de speler mag vertrekken. Vanaken? Hans is hier heel gelukkig. De kans is groot dat hij blijft." "De spelers die wel zullen vertrekken, zullen kwaliteitsvol vervangen worden." Er wordt gefluisterd dat Chadli op weg is naar Brugge. "Ik lees overal van alles. We communiceren pas als we rond zijn. Maar ik heb al over veel namen gelezen waar ik zelfs niet eens contact mee gehad heb."

