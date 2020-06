Birger Verstraete voorgesteld bij Antwerp: "Leko belde me al op zijn eerste dag"

Antwerp stelde vandaag zijn eerste grote transfer voor: Birger Verstraete. De middenvelder kon zijn vreugde niet verbergen. "Antwerp is de Belgische club die het meeste in de lift zit, met een ambitieuze voorzitter en trainer."

Birger Verstraete ziet zijn transfer van Keulen naar Antwerp niet als een stap terug. "Van alle clubs waar ik de laatste maand contact mee had, sprong Antwerp er uit voor mij", zegt de centrale middenvelder. "Als je ziet waar Antwerp drie jaar geleden stond en als je kijkt waar Antwerp nu staat, met een voorzitter en een trainer die enorm ambitieus zijn. Dan is Antwerp de Belgische club die het meeste in de lift zit. Dat sprak me enorm aan." "Ivan Leko ken ik al langer. Vanaf de eerste dag dat hij coach van Antwerp was, had ik al telefonisch contact met hem. Ik was er snel uit. Maar het was geen makkelijk dossier om van Keulen naar hier te kunnen komen, dus ik ben blij dat het gelukt is: fantastische club, fantastisch publiek. Ik ben blij dat ik hier ben."

Als ik moet kiezen tussen een middenmoter in Frankrijk of Italië en een topploeg in België, dan zal ik altijd voor dat laatste kiezen. Birger Verstraete

"Ik ben iemand die altijd wil spelen. Ik heb in Keulen een fantastisch eerste half jaar beleefd, maar daarna zijn er dingen veranderd en was het wat minder. En als ik moet kiezen tussen een middenmoter in Frankrijk of Italië en een topploeg in België, dan zal ik altijd voor dat laatste kiezen."

"Ik denk dat Antwerp dit seizoen in elke wedstrijd het veld moet opkomen met de gedachte om te willen winnen en dat spreekt me aan. We zullen zien welke spelers de kern nog zullen verlaten en welke versterkingen er nog bijkomen." "Ik speel liever om zo hoog mogelijk te eindigen, dan om niet te degraderen. Daarom verkies ik een Belgische topploeg boven tegen de degradatie spelen in een hoger aangeschreven competitie."

"Ik heb geen revanchegevoelens tegenover Keulen"

Verstraete kijkt niet met wrange gevoelens terug op zijn passage bij Keulen. "Ik zou het meteen opnieuw doen. De technisch directeur en de trainer gaven me veel vertrouwen. Maar na een half jaar liep ik een knieblessure op en is alles veranderd." "De trainer en de technisch directeur moesten weg en de visie van de club veranderde. Het was minder voetballend en meer lange ballen en dat ligt me niet zo. Maar dat is voetbal, dat hoort erbij." "Ik heb ook geen revanchegevoelens. Ik ben heel blij met wat ik meegemaakt heb. Ik heb de Bundesliga gezien en ik heb tegen topploegen gespeeld. Dat is iets dat ik nu kan meenemen. Nu hoop ik dat ik snel in een uitverkochte Bosuil kan spelen."

"Soms krijg je je eerlijkheid als een boemerang terug in je gezicht"

In Keulen belandde Verstraete wel even in een mediastorm nadat hij had gezegd dat hij voetballen tijdens corona niet echt zag zitten. "Dat is een item geweest in de Duitse en Belgische media, maar voor mij persoonlijk hield dat eigenlijk niet veel in." "Soms moet je opletten met je openheid en eerlijkheid, ik ben iemand die altijd probeert te zeggen waar het op staat. Soms waarderen mensen dat en soms krijg je dat als een boemerang terug in je gezicht." Het coronavirus zal nu ook nog meespelen. "Als je de competitie moet aanvatten zonder supporters, dan speelt het een rol. We hebben dat gezien in Duitsland en in de andere landen: voetbal zonder supporters dat is niet zoals het moet zijn. Dat is niet fijn, maar de gezondheid primeert. Het is niet aan ons om daarover te beslissen."

"Ik blijf West-Vlaams praten"

Birger Verstraete is geboren in Oostende, hoe voelt het als West-Vlaming in Antwerpen? "Mijn vriendin is een Antwerpse, ik ben dus een beetje half-Antwerpenaar", zegt hij. "Maar ik blijf West-Vlaams praten."

Bekijk het interview met Birger Verstraete