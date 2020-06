Belgian Lion Kevin Tumba verwelkomt (een) Antetokounmpo bij Murcia

De 18-jarige Alex Antetokounmpo wordt voorlopig dus niet de 4e telg van de familie die in de NBA aan de slag gaat. De bekendste van de vier is uiteraard Milwaukee-speler Giannis Antetokounmpo, de MVP van vorig jaar. Daarnaast spelen ook Thanasis (eveneens Milwaukee) en Kostas (LA Lakers) in de NBA.

Alex Antetokounmpo had na zijn middelbare school aanbiedingen van enkele universiteiten - vaak een tussenstap naar de NBA - maar kiest er dus voor om meteen prof te worden. De 2,01m grote shooting guard heeft een contract getekend in Spanje bij Murcia, waar hij ploegmaat wordt van de Belg Kevin Tumba.

"Ik wil zo snel mogelijk prof worden. Daarom heb ik beslist om naar Europa te trekken", liet Alex Antetokounmpo vorige maand al optekenen. "Ik ben geboren en getogen in Europa (de familie Antetokounmpo streek vanuit Nigeria neer in Griekenland, red) en ik ken het Europese basketbal."

"Een contract tekenen bij een Europese club is op dit moment het beste voor mij. Zo train en speel ik met en tegen volwassen mannen. Daarvan zal ik sterker worden en op elk vlak vooruitgang boeken."