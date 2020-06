Belgian Cat Serena-Lynn Geldof gaat haar geluk beproeven in Spanje

De 1,97m grote Serena-Lynn Geldof speelde het afgelopen seizoen bij Namen. Eerder verdedigde ze in eigen land ook al de kleuren van Sint-Katelijne Waver en Kangoeroes Boom. Tijdens haar studies in de VS speelde ze voor de universiteit van Miami.

Bij AE Sedis Basquet zijn ze opgetogen met de komst van de 23-jarige Geldof. "Ondanks haar 1m97 is ze een heel atletische speelster", vindt coach Bernat Canut.

"Ze beweegt heel goed op de court en met haar reikwijdte zal ze ons veel bijbrengen in de verdediging. Ze is een jonge speelster in ontwikkeling maar zeker en vast een te polijzen diamant uit de Belgische school. We kijken ernaar uit elkaar te helpen groeien."