Belg in Slovenië: "Je kon de koers écht beleven. Dat deed deugd"

"Ten tweede was het voor de Sloveense wielerfederatie belangrijk om dit nu in te richten om de toppers hier te hebben. Als je het kampioenschap eind augustus of in september gaat doen, weet je dat die toppers ergens in Frankrijk, Italië, Spanje of weet ik veel waar zitten. Dit geeft ook uitstraling naar de wereld." (lees voort onder video)

In Vlaanderen mag koersen pas weer vanaf 1 juli, internationaal zelfs maar vanaf 1 augustus. Henderickx vertelt waarom Slovenië als enige dit kampioenschap nu al organiseerde: "Er zijn 2 redenen. Ten eerste en dat is ook de belangrijkste reden: op 22 mei heeft Slovenië de epidemie als afgesloten beschouwd. We zijn dus bijna een maand verder. Alle maatregelen zijn zo ook een beetje verminderd. Bijvoorbeeld laat Slovenië voetbal met 500 toeschouwers toe."

Het voorbije weekend hadden overal in Europa de nationale kampioenschappen moeten plaatsvinden, maar enkel Slovenië kreeg én greep de kans om de titelstrijd te organiseren. Dat met Primog Roglic en Tadej Pogacar de 2 uithangborden van het Sloveense wielrennen konden meedoen, was een boost.

"Ik kon de koers beleven zoals voor corona"

"Er kwamen toch wel wat mensen kijken: er was een vlak gedeelte en de helling. Op het vlakke deel stonden voldoende mensen, maar je kunt niet vergelijken met België, want hier wonen maar 2 miljoen mensen. Er was zeker geen 20.000 man, maar voor Slovenië was de belangstelling voldoende groot." Op de beelden hieronder is te zien dat de 1,5 meter verre van gerespecteerd werd. Hoe was de sfeer in vergelijking met België? "Omdat er sowieso een Sloveen wint in deze koers, was dit een iets ander geval. Maar de Ronde van Slovenië zorgt toch al voor een goeie nationale sfeer. Men kent de nationale helden én ook de wereldtop."

Met 1.520 besmettingen en 109 overlijdens sloeg het coronavirus niet dramatisch toe in het Sloveense land. Had onze landgenoot de indruk dat je de koers kon beleven zoals voor corona? "Toch wel. Het deed deugd om weer eens echte koers te zien. Omdat het parcours voldoende groot was, waren de mensen wel voorzichtig en was er voldoende afstand. Maar het was sport op het hoogste niveau."

"De verwachte namen na helling van 8 kilometer aan 9 procent"

Henderickx zag gisteren een tweegevecht tussen Roglic (30) en Pogacar (21), waarbij de eerste de tweede klopte in de slotfase. "Dat was een beetje te verwachten", beschrijft Henderickx het koersverhaal.

"Als je die 2 uitspeelt op een helling van 8 kilometer aan gemiddeld 9 procent, weet je dat je met de 2 besten vooraan komt. Dan moeten zij het maar uitmaken wie er wint. En dat was Roglic. Ik stond net daar waar hij zijn demarrage plaatste, dat was leuk. Het is een beetje de oudere die de jongere klopt. Misschien krijgt Pogacar in de toekomst nog kansen op de titel."

Voor Roglic was het de eerste koers van het jaar: "Hij had door de indeling van zijn seizoen én corona nog niet gekoerst. De belangrijke maanden komen er nu voor hem aan. Ook voor het Sloveense wielrennen is het belangrijk dat de beste gewonnen heeft. De nummer 1 is de nummer 1 in Slovenië en dat lijkt me logisch."

Hoe belangrijk is het wielrennen geworden in Slovenië? Henderickx kan vergelijken: "Toen ik hier 20 jaar geleden aankwam, kenden ze niets van het wielrennen. Nu is die sport belangrijk, al zeg ik niet dat ze sport nummer 1 is geworden. Pogacar en Roglic kunnen hier in hun regio wel nog gewoon over straat lopen. Dit is wel even anders in vergelijking met België."

"Maar de groei van de sport is belangrijk voor de jeugd, omdat de jeugd de fiets leert kennen. Uiteindelijk is dat de toekomst en dat is voor het land belangrijk."