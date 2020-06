Andy Murray verlangt naar US Open: "Ik sta er nu beter voor dan 3 maanden geleden"

Veel spelers hebben nog twijfels om naar New York af te reizen voor de US Open. Zeker nu de metropool zo zwaar is getroffen door de coronapandemie. Maar Andy Murray (ATP-129) ziet dat anders.

"Het is fijn dat we de mogelijkheid krijgen om weer een belangrijk toernooi te spelen. Natuurlijk is er geen publiek en verandert er veel door allerlei protocollen in verband met het virus", vertelt Murray.

"Zo mag ik bijvoorbeeld maar één begeleider meenemen. Dat is dan maar even zo. Dan neem ik maar één begeleider mee."

Murray, lange tijd geplaagd door een heupblessure, kwam al voor de coronastop weinig in actie. Morgen maakt hij in Londen zijn rentree in een besloten toernooi, "The Battle of the Brits".

"Ik voel me nu een stuk beter dan op het moment dat alle wedstrijden werden gestopt. Door veel te oefenen ben ik beter in m'n ritme gekomen. Waarschijnlijk sta ik er nu beter voor dan drie maanden geleden."