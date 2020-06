"White lives matter Burnley"-boodschap zorgt voor ophef in Manchester

In de eerste seconden van de wedstrijd gingen de spelers van Manchester City en Burnley zelf nog op één knie zitten, als krachtig signaal tegen racisme en als steun aan de Black Lives Matter-beweging.

Nauwelijks enkele minuten later vloog een klein sportvliegtuigje over het stadion met een boodschap die haaks stond op het signaal dat de spelers zonet gegeven hadden.

Het is niet duidelijk of het om een actie ging van een racistische groepering of een wansmakelijke grap was, maar Burnley heeft de actie wel scherp veroordeeld. "Dit strookt niet met waarvoor wij staan", klinkt het in een mededeling van de club.

"We zullen samenwerken met de autoriteiten om de daders te identificeren. Wie hiervoor verantwoordelijk is, wordt levenslang de toegang ontzegd tot Turf Moor."

"Wij staan ten volle achter het Black Lives Matter-initiatief en we bieden dan ook onze excuses aan aan de Premier League, Manchester City en iedereen die strijdt voor Black Lives Matter."