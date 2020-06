"Thibau Nys heeft troeven die Sven niet had, maar zijn moeilijkste jaar volgt nu"

"Maar je kan dit concept als een soort van toemaatje leggen tussen de wegactiviteiten en de eerste crossen van het seizoen. Het kan van pas komen als een activiteit in augustus of september, suggereer ik nu maar."

"Tijdens het seizoen? In wintertijden is dit een ander gegeven"

"Mocht men het nog eens uitproberen zoals in Niel: in wintertijden is zoiets een ander gegeven. Je moet dan twee keer uitpakken tijdens mindere weersomstandigheden. De kans op ziekte wordt groter, je tast je lichaam aan, er is extra werk voor mecaniciens..."

"Daar zit je met poppetjes in een vreemd landschap, ook al ging het razendsnel. Maar hier had je ook keiharde competitie, waar je de renners zag en hoorde. Dat slaat wel aan."

Michel Wuyts: "Een tijd geleden werd er in Niel voor de cross al eens een tijdrit georganiseerd. Die tweestrijd tussen Sven Nys en Bart Wellens was interessant. Je wil dat wel eens zien, maar het is bij die ene keer gebleven."

"Een cross van een uur is nog iets anders voor Thibau Nys"

De winnaar bij de mannen was Thibau Nys, de 17-jarige wereldkampioen bij de junioren die volgend seizoen overstapt naar de beloften. Hij klopte profs Mathieu van der Poel, Toon Aerts, Eli Iserbyt en Laurens Sweeck.

Michel Wuyts: "Alles wat over hem al gezegd en geschreven is, werd nog eens in vetjes benadrukt. Hij is technisch zeer begaafd en op zijn leeftijd is hij al uitzonderlijk explosief. Zijn evenwichtsgevoel is uitmuntend, net als zijn ooghandcoördinatie."

"In de korte en vinnige inspanningen kan hij de toppers al aan, maar een cross van een uur, dat is nog iets anders. Daar zijn nog stappen voor nodig. Ik ben daar voorzichtig in en dat moet ook."

"Ik ben er wel van overtuigd dat hij weinig aanpassingsproblemen zal hebben bij de beloften, al volgt zijn moeilijkste jaar in principe nu. Hij komt als eerstejaars in een categorie tegenover concurrenten die 3 of 4 jaar ouder zijn. De mentale veerkracht wordt dan ook op de proef gesteld."

"Als je dat overwint, dan is dat een signaal dat je het kan maken, of meestal toch. Hij zal ook zijn mannetje kunnen staan in profwedstrijden waar de beloften aan meedoen, maar niet in termen van winst."

"Je maakt automatisch de vergelijking met zijn vader en Thibau heeft enkele troeven die Sven niet had: de snelheid bij het lopen (kijk ook naar de Container Cup, waar de loopband niet kon volgen), het instinct van de killer met een vlijmscherpe sprint en het vermogen om bijzonder rustig te blijven. Zijn papa werd vaak overmand door emoties, maar daar heeft Thibau minder last van."