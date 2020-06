Sterk: 20-jarige knalt La Redoute 10 seconden sneller op dan Philippe Gilbert

De oproep van Philippe Gilbert om zijn toptijd (4'25") op La Redoute te verbeteren krijgt alsmaar meer weerklank.



Eergisteren reed de 20-jarige Nederlander Gijs Leemreize 3 seconden sneller de iconische helling in de Ardennen op.

Vandaag deed Mathijs Loman, ook een 20-jarige Nederlander, nog straffer. Hij had maar 4'15" nodig om La Redoute te bedwingen. Daarmee doet Loman liefst 10 seconden beter dan Philippe Gilbert.



Opvallend: Dit jaar had Loman vanop zijn rollen bijna een contract versierd bij de opleidingsploeg van NTT (het team van Victor Campenaerts). Loman had zich op zijn rollen geplaatst voor de finale van de Zwift Academy. Maar enkel de winnaar, de Deen Drew Christensen, kreeg een opleidingscontract.