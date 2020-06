Ploegmaat Dylan van Baarle: "Chris Froome blijft en rijdt de Tour met Ineos"

Was het een doelbewuste zet om zijn eigen positie binnen de hiërarchie wat te versterken of aast Chris Froome daadwerkelijk op een vertrek bij Team Ineos?

Sinds enkele weken is Froome alleszins het onderwerp van een hardnekkige geruchtenstroom.

De viervoudige Tourwinnaar is door de interne concurrentie binnen Ineos niet zeker van het kopmanschap voor de komende Tour en is eind dit jaar einde contract bij het Britse sterrenensemble.

Froome zou andere oorden opzoeken en zou zelfs een versnelde transfer in augustus overwegen. Israel Start-Up Nation zou bijzonder hard aan zijn mouw trekken.

"Natuurlijk gaat het er over, want het is elke keer in het nieuws. Maar voor zo ver ik weet, blijft Chris gewoon en wil hij de Tour met Ineos gaan rijden", vertelt ploegmakker Dylan van Baarle bij AD.

Van Baarle is samen met Froome en enkele ploegmaats (onder meer Geraint Thomas, Michal Kwiatkowski en Pavel Sivakov) momenteel op stage in Isola 2000 bij de Frans-Italiaanse grens.

"Uiteindelijk weet ik ook niet wat er bij hem precies achter de schermen speelt, maar dat is wat hij tegen ons zegt. Dus ik ga ervan uit dat hij er bij is."

Nu nog op stage met de Ineos-ploegmaats, straks in een ander shirt aan de start van de Tour? "Dat zou raar zijn. En ik denk ook niet dat het gaat gebeuren en hij vroegtijdig gaat", besluit de Nederlandse ploegmakker van Froome.