Opvallende gast bij Watford-Leicester: Mogi Bayat gespot in de tribune

Twee prachtgoals in Watford versus Leicester gisteren, maar dat was niet het enige opvallende in die wedstrijd. Naast de voorzitter van Watford werd de omstreden voetbalmakelaar Mogi Bayat gespot in de tribunes, verscholen achter een mondmasker.

"Toch wel heel opmerkelijk, want eigenlijk mag niemand het stadion in. Misschien hier en daar een paar bestuursleden", zei Geert De Vlieger na de match bij Play Sports.

"Dan zal hij een uitnodiging gekregen hebben van de grote baas van de club", pikte analist Jacky Mathijssen in. "Anders ben je daar niet. Misschien durft Bayat het niet te weigeren als hij daar uitgenodigd wordt."