Kris Wauters in Sporza Retro: "Veel gelijkenissen tussen Senna en Verstappen"

"In 1993 wellicht het beste F1-rondje ooit"

"Het regent niet op dat moment van de start, maar het is wel heel nat. Senna spint eerst nog een beetje bij de start, maar als je ziet hoe hij dan inhaalt, dat is gewoon fenomenaal."

"Voor mij is dat zeker de beste startronde ooit in de F1, maar misschien zelfs ook het beste rondje dat ik ooit heb gezien. Senna vertrok op positie 4 in zijn McLaren. De Williamsen (met Prost en Hill) stonden op de eerste startrij, die waren oppermachtig. Op 3 had je Schumacher."

Kris Wauters wilde in Sporza Retro de Grote Prijs van Europa in 1993 in Donington Park nog eens herbeleven. En dan vooral de fenomenale openingsronde van wijlen Ayrton Senna.

De geweldige openingsronde van Senna:

"Rijden in de regen is het grootste raakvlak tussen Senna en Verstappen"

Kris Wauters maakte van het moment ook gebruik om de vergelijking te maken met Max Verstappen. "Dat rijden in de regen, dat is misschien wel hun grootste raakvlak. Senna was een meester in de regen en Verstappen heeft dat ook op een geweldige manier laten zien in 2016 in Brazilië."

"Maar er zijn nog gelijkenissen. Max manifesteert zich op het circuit op een manier die me aan Senna doet denken. Namelijk: zich bij een inhaalmanoeuvre zodanig positioneren dat hij de andere rijder de keuze laat om te crashen of niet."

"Op den duur denken de concurrenten: "Oh Max is daar, ik zal maar genoeg plaats laten, want anders lig je uit te wedstrijd." Zelfs Lewis Hamilton zegt dat hij voorzichtiger is in duels met Max. Hij is dus in het hoofd geraakt van een zesvoudig wereldkampioen."