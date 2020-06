Jos Verlooy grijpt nipt naast overwinning in 1e jumping na coronapauze

Vier Belgen stonden aan de start van de 4-sterrenjumping in Frankrijk. Alleen Verlooy haalde de barrage. Gudrun Patteet werd met Kashmira 23e, Gregory Wathelet met Indago 34e en Constant Van Paesschen met Isidoor 36e.

In de barrage van de viersterrengrandprix bleven 12 van de 16 combinaties foutloos. Jos Verlooy deed het ook zonder fouten en zat een hele tijd in de hot seat. Maar Maikel van der Vleuten, de laatste ruiter in de piste, ging nog sneller. De overwinning bracht de Nederlander 25.000 euro op, Verlooy mocht 20.000 euro in ontvangst nemen.