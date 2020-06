Hamilton richt commissie op: "Motorsport zo divers maken als onze samenleving"

Lewis Hamilton is de laatste weken een veelgehoorde stem in het racisme-debat. Nu gaat hij ook over tot actie. De Brit plant de oprichting van een Hamilton Commission.

Door samen te werken met een aantal wetenschappelijke organisaties wil Hamilton zwarte jongeren stimuleren om zich te verdiepen in wetenschappen, technologie, ingenieursstudies en wiskunde. Dat moet op termijn leiden tot meer kleur in de F1, want dat is er volgens hem nog altijd te weinig.

"Motorsport moet zo divers worden als de complexe en multiculturele wereld waarin wij vandaag leven", zegt Hamilton. "Ondanks mijn successen in de sport, blijven de barrières die de F1 zo exclusief houden bestaan. Het volstaat niet om naar mij te wijzen en dat als vooruitgang te beschouwen."

"De tijd van platitudes en symbolische gestes is voorbij. Ik hoop dat de Hamilton Commission echte, meetbare verandering tot stand zal brengen."