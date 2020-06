Bernal, Thomas en Froome? "We gaan wellicht met 2 kopmannen naar Tour"

Knaven: "2 kopmannen en 1 beschermde renner"

Met Egan Bernal, Geraint Thomas en Chris Froome heeft Team Ineos de 3 laatste Tour-winnaars in de gelederen.

Zal de Britse sterrenformatie dan ook met 3 kopmannen beginnen aan de Tour op 29 augustus? "We hebben het altijd goed gedaan met 2 kopmannen, maar 3 kopmannen is een ander verhaal", zegt ploegleider Servais Knaven aan de NOS.

"De vraag is of we wel met 3 kopmannen zullen starten. We beginnen wellicht met 2 kopmannen en 1 beschermde renner."

"Maar laten we straks eerst eens kijken naar het niveau van onze renners. Dat is op dit moment heel moelijk om in te schatten."

Het staat dus wel vast dat Bernal, Thomas of Froome op een trede lager zal beginnen aan de Tour. Tenzij Froome zelf nog voor de Tour-start vertrekt bij Ineos. Want volgens de geruchtenmolen zit er een transfer in de pijplijn naar Israel Start-Up Nation.