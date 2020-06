Vermant: "Belgische coaches zijn minstens zo goed als of zelfs beter dan buitenlandse"

"Ik wil heel graag opnieuw aan de slag gaan"

"Als coach probeer je jezelf te ontwikkelen en dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld opklimmen in lagere afdelingen, als jeugdcoach aan de slag gaan of assistent worden. Dat Belgische hoofdcoaches niet hot zijn in ons land? Een aantal van hen doet het wel goed, hoor."

"Ik heb tijd genomen om mijn zoon verder op te volgen. Hij is 16 jaar en doet het goed bij Club Brugge. In december heeft hij daar zijn eerste contract getekend."

Mei 2018. Zo lang is het intussen geleden dat Sven Vermant voor het laatst als hoofdcoach langs de lijn stond. Dat was toen bij Waasland-Beveren.

"Ik geloof wel dat als je zelf blijft voortwerken, er nieuwe opportuniteiten komen. Die mogen er snel komen, want ik wel heel graag opnieuw aan de slag gaan. T1 of ondersteundend, dat is niet de grootste prioriteit."

"Zelf probeer ik genoeg contacten te leggen. Met mensen van vroeger bijvoorbeeld die me konden helpen in mijn eigen ontwikkeling om de volgende stappen te zetten als trainer."

"Er is in België zeker voldoende kwaliteit"

Maar snel opnieuw aan de slag gaan, lijkt toch niet makkelijk. STVV, Standard, Cercle Brugge en Oostende zochten een nieuwe coach voor volgend seizoen en ze kozen allemaal voor een buitenlander.

"We kunnen er zelf niets aan veranderen dat clubs in buitenlandse handen terechtkomen en dan voor een buitenlandse coach kiezen. Je kunt daar negatief naar kijken, maar we moeten positief zijn."

"Wij, Belgische coaches, moeten een manier vinden om onszelf te ontwikkelen en trachten succesvol te zijn. We moeten elkaar voor een stuk ook steunen, zodat je naar de buitenwereld toe het Belgisch trainerschap nog meer gaat promoten."

"Er is in België zeker voldoende kwaliteit. Belgische coaches zijn goed opgeleid om minstens even goed als of zelfs beter te doen dan buitenlandse coaches. Alleen is het belangrijk dat je als coach de kans krijgt. Je moet ook "neen" durven zeggen tegen iets waar je niet 100% jezelf zou kunnen zijn."

"Trainer zijn is een job waarmee je opstaat en gaat slapen. Je bent er 24 op 24 mee bezig om samen iets te bereiken. Dat laatste mis ik nu het meest."