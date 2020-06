Vader Djokovic haalt uit naar Roger Federer: "Stop met tennis en ga skiën"

Roger Federer wordt in augustus 39. Hij zal dit seizoen door knieproblemen niet meer in actie komen, maar in 2021 is de Zwitserse maestro in principe gewoon weer op de tennisbaan te zien. Niet iedereen is daar even blij mee.

"Waarom denk je dat hij op zijn 40e nog steeds zal spelen? Stel je dat voor, een 40-jarige man die tennis speelt, terwijl hij thuis interessantere dingen kan doen", is de vader van Novak Djokovic scherp.

"Maar Federer kan het niet verkroppen dat Nadal en Novak zijn grandslamrecord op de hielen zitten en uiteindelijk beter zullen zijn. Ga, man. Ga iets anders doen. Ga skiën of weet ik veel wat. Ga je kinderen opvoeden. Federer is een grote rivaal, maar hij is niet goed genoeg om met Novak vergeleken te worden."

Het is niet de eerste keer dat Srdan Djokovic zich negatief uitlaat over Federer. In februari noemde hij hem bijvoorbeeld ook al jaloers op zijn zoon Novak.