Rustam Serbiev, het kleine broertje van wereldster Noermagomedov: "Hij ziet iets in mij"

Rustam Serbiev is grootste Belgische talent in mixed martial arts

"De sport is net zo gevaarlijk als voetbal, waar je je ook kunt blesseren bij een tackle. De energie en het publiek trekt me aan. Mensen zien, dat motiveert me. Ik geniet ervan. De kooi is mijn discotheek. Daar leef ik nu voor."

"Ik laat mijn verleden achter mij en focus me op mijn toekomst. Het waren moeilijke tijden en het is pijnlijk om daar aan te denken. Maar ik ben gelukkig met wat ik heb bereikt, al moet er nog veel bij", zegt de openhartige Serbiev.

Het verhaal van de 22-jarige Rustam Serbiev leest zeker niet als een sprookje. Serbiev ontvluchtte de oorlog in zijn vaderland Tsjetsjenië en belandde na een ommetje in Charleroi uiteindelijk in Merelbeke nabij Gent.

Sommigen begrijpen niet wat MMA is. Ze denken aan kooivechten alsof twee leeuwen elkaar willen vermoorden in een kooi.

"Ik wil België iets teruggeven"

Serbiev mikt resoluut op de UFC, kortweg de Champions League van de MMA. "Ik sta er niet ver van. Dat is mijn droom en ik kan het voelen. Mijn bijnaam is The Warrior, iemand die vecht tot het einde, tot de bel gaat."

"Staand vechten is een sterk onderdeel van mij, maar mijn grondwerk is ook beter geworden en dat zal ik bewijzen. Vooruit vechten, dat is mijn stijl. Ik wil controle over de tegenstander nemen, aanvallen."

"Ik moet ambitieus zijn. Ik voel geen druk of stress. De enige kans op verlies die ik heb, is als ik zelf een fout maak, niet door een betere tegenstander. Niets zal me tegenhouden."

"Chabib noemt me zijn kleine broertje"

Kooivechter Rustam Serbiev straalt energie en vuur uit. "Ik had als kind al heel veel energie. Mijn moeder moest de verzekering altijd in orde brengen, want er kon altijd iets gebeuren."

Serbiev leeft toe naar een wedstrijd volgende week in Wit-Rusland. "Ik voel me 99 procent voorbereid. We zijn nu enkele dagen voor de weging en er moet nog 4 kilogram af. De laatste kilootjes zijn de moeilijkste, maar normaal moet ik in deze fase nog 6 of 7 kilogram kwijtspelen."

"Over twee weken volgt er nog een wedstrijd. Normaal zou ik me voorbereiden in Californië, maar dat kan niet door de coronacrisis. Zodra het kan, ga ik weer naar daar. Het niveau ligt er hoger. Ik voel me thuis waar mensen beter zijn dan ik. Daar kan ik groeien."

In de VS traint onze landgenoot soms met Chabib Noermagomedov, levende legende in de MMA. "Hij noemt me zijn kleine broertje, ik respecteer hem als mijn oudere broer. Hij heeft me gezegd dat hij zal kijken naar mijn wedstrijd en dat hij zal supporteren."

"Hij ziet iets in mij en dat is een grote steun. Zijn woorden doen al genoeg, maar hij heeft me ook mentaal sterker gemaakt. Ik heb veel bijgeleerd. Hij zei me dat ik altijd een stap verder moet denken dan de tegenstander. Hij zei dat ik telkens beter en beter werd."

"Ik ben nu 22 jaar en heb nog 15 jaar voor mij in deze vechtsport. Waar ik nu sta, daar ben ik zelf geraakt. Ik ben fit om volgende week te bewijzen dat ik tot de top kan behoren."