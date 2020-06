Roglic daags voor Sloveens kampioenschap: "Ik kan me niet verstoppen"

In ons land worden vanaf juli voorzichtig de eerste koersen georganiseerd, het internationale startschot zal op 1 augustus weerklinken met de Strade Bianche.

Maar de Internationale Wielerunie UCI gaf Slovenië wel de toestemming om morgen, zondag 21 juni, het nationaal kampioenschap te organiseren. Slovenië wou die kans benutten aangezien toppers als Primoz Roglic en Tadej Pogacar nog in het land vertoeven.

Roglic (Jumbo-Visma) doet morgen dus een gooi naar de nationale titel. "Voor mij wordt het sowieso de eerste keer dat ik een wedstrijd zal rijden dit jaar", vertelt de kopman van Jumbo-Visma aan de NOS.

"Het is prachtig dat de situatie nu zo goed is dat we kunnen koersen. Eindelijk kunnen we doen waar we goed in zijn."

"Mijn doel is vooral om de routine van het trainen te verbreken en een keer iets anders te doen. Het wordt sowieso een goede training. Maar ik kan me ook niet verstoppen, dus wil ik ook gewoon winnen. Ik ga mijn best doen."

"Ik ben er altijd klaar voor. Ik ben zeker nog niet klaar om de Tour de France te rijden, maar deze koers moet lukken."