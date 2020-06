Paralympiër Zanardi wordt kunstmatig beademd en heeft hersenschade opgelopen

Alessandro Zanardi geraakte gisteren bij een estafettewedstrijd nabij Pienza betrokken bij een ongeval. Tijdens een afdaling botste hij met een hoge snelheid tegen een vrachtwagen.

De 53-jarige Italiaan werd met zware hoofdblessures met een reddingshelikopter naar het ziekenhuis gebracht.



De Italiaan werd 3 uur lang geopereerd aan zijn gezicht en hersenen. Zijn neurologische toestand blijft ernstig. Hij wordt kunstmatig beademd en heeft hersenschade opgelopen.

Zanardi was in de jaren 90 een F1-rijder bij de renstallen Jordan, Minardi, Lotus en Williams. In 2001 verloor hij beide benen bij een ongeval op de Duitse Lausitzring toen hij deelnam aan de Champ Car.

Zanardi ging na zijn ongeval door met racen in aangepaste auto's. Hij legde zich ook toe op het handbiken. Als handbiker won hij twee keer goud op de Paralympische Spelen in Londen in 2012 en twee keer goud op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016.