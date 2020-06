Oekraïense atlete sterft tijdens ultra-race van 42 mijl

De paniek was groot toen de Oekraïense Katerina Katjoesjtsjeva vorige week niet was aangekomen tijdens een ultraloop van 42 mijl (67,6 km), in het zuiden van Oekraïne.



Aanvankelijk dacht de politie dat de 33-jarige Katjoesjtsjeva gekidnapt was tijdens de wedstrijd. Maar na een zoektocht van 8 uur vonden medewerkers, vrijwilligers en de politie de triatlete in kritieke toestand terug.

De ervaren triatlete was bij 38°C het slachtoffer geworden van oververhitting. In het ziekenhuis hadden ze de hoop dat Katjoesjtsjeva erdoor zou komen. Maar enkele uren later overleed de Oekraïense na een beroerte.

Katjoesjtsjeva is geen onbekende in de sportwereld. Ze zat geregeld in de Oekraïense ultraloopselectie en won meerdere ultrawedstrijden. Ze was ook een succesvolle triatlete.

"Katerina was een fantastische loopster en een geweldig persoon. We zullen haar altijd herinneren voor haar vriendelijkheid en grote glimlach", schrijft de internationale bond voor ultrarunners.