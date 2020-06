Juventus beloont Daouda Peeters met contractverlenging tot 2024

Daouda Peeters voetbalt al een tijdje in Italië, waar het jeugdproduct van Club Brugge onder contract ligt bij Juventus.

In februari stond de middenvelder al eens op het wedstrijdblad in de competitiematch tegen SPAL en de toekomst van Peeters blijft in Turijn.

Hij heeft zijn contract verlengd tot 2024.