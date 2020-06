Het CR7-ijs in Napels: "Enkel met een hoorntje, want geen coppa"

In een Napolitaanse gelateria kun je voortaan van een ijsje met de CR7-smaak smullen, de "gusto" Cristiano Ronaldo.

Een bolletje kan weliswaar enkel in een hoorntje geserveerd worden, zo laat de verkoper weten. En niet in een potje.

In het Italiaans is hoorntje "cono", een potje of ijsbekertje is "coppa".

"En die zijn niet beschikbaar", knipoogt de grappenmaker na de nederlaag van Juventus in de bekerfinale.

Cristiano Ronaldo kwam in de strafschoppenreeks zelfs niet tot trappen.