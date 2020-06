Gerard Piqué: "Het wordt heel moeilijk voor Barcelona om titel te verlengen"

FC Barcelona raakte gisterenavond na een bleke prestatie niet verder dan een 0-0-gelijkspel op het veld van Sevilla. Na de wedstrijd was Gerard Piqué kritisch voor zijn team.

"Als je naar onze laatste 2 matchen kijkt, dan denk ik dat het heel moeilijk wordt om deze Liga te winnen", zegt de Barça-verderiger.

Barcelona voert na 30 speeldagen het klassement aan met 3 punten meer dan eeuwige rivaal Real Madrid. Het team van Thibaut Courtois en Eden Hazard morgen met een zege tegen Sociedad op gelijke hoogte komen van Barcelona.

"Ik zou niet weten waar Real nog punten zal laten liggen. Het gelijkspel tegen Sevilla zorgt ervoor dat wij in een positie belanden waardoor de titel niet meer in onze handen ligt."

Quique Setien, de coach van Barcelona, hinkte na de partij op twee gedachten. "Over sommige zaken moet je kritisch zijn, maar je moet ook het goede onderstrepen. Er zijn twee opties: ofwel ga je klagen, ofwel kijk je naar de dingen die we goed hebben gedaan."

"We moeten deze prestatie niet dramatiseren. Er zijn nog veel punten te rapen. Valencia maakte het Real Madrid donderdag ook moeilijk. Dit is een heel evenwichtige competitie. Ik blijf optimistisch. Zo zit ik in elkaar."