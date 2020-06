Everest-record Lachlan Morton afgekeurd: 8.400 in plaats van 8.848 hoogtemeters

Vorig weekend blonk Lachlan Morton na afloop van zijn Everest-Challenge. De renner van EF Pro Cycling had met 7 uur 32 minuten en 54 seconden een nieuwe toptijd op de tabellen gezet.

In tegenstelling tot Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) leek zijn record goedgekeurd te worden. Want Morton had tijdens zijn onderneming telkens dezelfde klim opgereden om aan 8.848 hoogtemeters te geraken.

Maar de beheerder van de Everest Challenge, Hells 500, heeft ontdekt dat het aantal hoogtemeters niet correct is bij Morton.

De profrenner had 42 keer de Rist Canyon opgereden, een klim die volgens het Strava-segment telkens 213 hoogtemeters telt. Maar na onderzoek blijkt dat die klim maar 200 meter stijgt.

Morton verzamelde dus geen 8.848, maar 8.400 (42x200) hoogtemeters. "Ik zal een nieuwe poging moeten ondernemen", reageert Morton sportief.

Ook de beheerders van de Everest Challenge gaven nog wat tekst en uitleg: "We vinden het heel pijnlijk dat we zijn record moeten afkeuren. Misschien moeten we voortaan voor een Everest-poging eerst het Strava-segment goedkeuren."