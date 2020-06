Davinia Vanmechelen komt in België spelen: "Lockdown in buitenland overleef ik niet"

"Ik durfde geen contract te tekenen bij Bordeaux"

"Dat geldt denk ik ook voor andere Flames (zoals Heleen Jacques, red) die weer naar ons land komen. In het mannenvoetbal kunnen ze hun familie gewoon meenemen, maar in het vrouwenvoetbal is dat jammer genoeg nog niet aan de orde."

"Ik kon ook naar Bordeaux gaan, een topploeg in Frankrijk, maar ik durfde niet door corona", zegt Vanmechelen aan Sporza. "Ik heb contact gehad met speelsters uit Parijs en die hebben daar 2 maanden vastgezeten in een appartement."

"Wil ooit de stap weer zetten naar het buitenland"

Volgend seizoen wordt het dus Standard voor Vanmechelen. "Op mijn 16e speelde ik er al in de eerste ploeg, dat was mijn doorbraak. Toen ik 17 was, kwam ik bij PSG terecht. Dat dat te vroeg was, wil ik niet zeggen. Ik heb er veel geleerd, maar het was niet makkelijk op die jonge leeftijd. Thomas Meunier stuurde wel af en toe eens een berichtje."



"Ik wil ooit de stap weer zetten naar het buitenland. De bedoeling is nu een jaartje in België het plezier terugvinden daarna kijken we verder. Ik ga ook weer studeren, want in België kun je als vrouw niet leven van voetbal. Bij PSG gaat dat wel."



"Met Standard willen we het landskampioen Anderlecht moeilijk maken dit seizoen. De competitie wordt ook uitgebreid van 6 naar 10 ploegen, wat een goeie zaak is. De wedstrijden gaan ook op tv komen, dat is heel mooi. Op 22 augustus beginnen we er in principe aan, telkens op zaterdagnamiddag."