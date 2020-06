Cycling Vlaanderen heropent inschrijvingen: "Chocopotten zijn aangevuld"

Cycling Vlaanderen mag vanaf juli weer koersen organiseren. Elke renner mocht zich vanaf vrijdag inschrijven voor maximaal drie wedstrijden. Maar de site kon de toeloop van de koerslustigen niet aan. De servers van de website van Cycling Vlaanderen gingen plat.

"Even hergroeperen. We zijn helemaal choco gereden, de verzuring is compleet. Er is zoveel honger om te koersen dat we merken dat de inschrijvingen niet verlopen zoals het hoort", excuseerde de Vlaamse wielervleugel zich.

Een dag later kunnen de digitale poorten weer open. Cycling Vlaanderen herstart de inschrijvingen en geeft iedereen een kans om een wedstrijd naar keuze te rijden. "Onze chocopotten zijn aangevuld en we hebben even gesleuteld aan ons systeem."

Er wordt geen rekening gehouden met de snelheid van de inschrijving, waardoor iedereen gelijke kansen krijgt. Er wordt wel rekening gehouden met de volgorde van voorkeur. Donderdag 25 juni worden de startlijsten en wachtlijsten dan bekendgemaakt.