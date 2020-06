Charleroi volgt Moeskroen op als kampioen in ePro League

Proximus en de Pro League sloegen dit jaar opnieuw de handen in elkaar om een Belgische FIFA-competitie op poten te zetten. De 16 clubs uit de hoogste klasse werden vertegenwoordigd door een speler. Dit weekend stonden de play-offs op het programma.

Genk, Moeskroen, Charleroi en KV Kortrijk mochten nog strijden om de landstitel. Moeskroen stak vorig jaar als eerste de trofee in de lucht dankzij Quentin “ShadooW” Vande Wattyne, maar die stapte dit seizoen over naar Standard. Vervanger Anthony “REGO” Rochetti moest grote schoenen vullen, maar wist de finale te bereiken door Genk uit te schakelen.

In de finale nam Moeskroen het op tegen Charleroi, dat met de 16-jarige Matthias "Matthax" Rousselet de kaart van de jeugd trok. En dat het jonge talent heel wat in zijn mars heeft, beweest hij met een 3-1-zege in de finale. "Het is een jongensdroom die uitkomt", zegt Matthax.