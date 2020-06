1e triatlon in Vlaanderen is op 5 juli: "Verboden te fietsen in spoor van voorganger"

Door de coronacrisis werden alle triatlons de voorbije maanden geschrapt. Triatlon van Vlaanderen in Oudenaarde is op 5 juli de eerste triatlon die in Vlaanderen plaatsvindt.





“Door te focussen op de individuele beleving van de atleet en alle randactiviteiten te schrappen kunnen we de veiligheid van de deelnemers garanderen", zegt organisator Rob Woestenborghs.

"Normaal moest Triatlon van Vlaanderen dit jaar een echt feest worden met ook een Cross-triatlon en Trailrun, maar de omstandigheden verplichten ons om echt back to basics te gaan met de kwart- en de achtste triatlon. We zijn er wél in geslaagd om ook de duatlon te laten plaatsvinden.”