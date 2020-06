Zit Gilbert al in topvorm? "Hij voelt zich super en heeft maar een doel: Milaan-Sanremo"

Philippe Gilbert knalde bijna 20 seconden sneller dan de rest La Redoute op. Een prestatie die opvalt, maar is het ook iets waard? "Het is toch straf. In totaal zijn daar al 50.000 renners opgeknald", weet coach Wim Van Hoolst. "Het was ook op het einde van de training dus hij had al wat inspanningen gedaan. En zelfs een lactaattest."

"De andere toptijden zijn in koers gereden, zie ik. Ik weet niet wat er beter is. In de koers heb je supporters, concurrenten en kan je in het wiel zitten. Maar als je alleen rijdt, heb je de volledige controle."

Zegt dit iets over de vorm van Philippe Gilbert? "Hij heeft in de lockdown heel anders moeten trainen, maar hij voelde zich meteen goed toen hij weer de weg op mocht. Hij test zichzelf af en toe, dat rade wij ook aan. Hij voelt zich al weken super en deze prestatie is heel goed voor het moreel, van de ploeg en van Gilbert."