Website Cycling Vlaanderen crasht door toeloop koerslustigen: "Zijn helemaal choco"

"Even hergroeperen. We zijn helemaal choco gereden, de verzuring is compleet. Er is zoveel honger om te koersen dat we merken dat de inschrijvingen niet verlopen zoals het hoort. Tijd voor hergroepering. We zetten de inschrijvingen stop en zullen de komende dagen bekijken hoe we de voorinschrijvingen zullen organiseren. Onze excuses."

Er waren 65 oefenwedstrijden, op de weg en offroad, in alle leeftijdsklassen. En voor de veiligheid waren de plaatsen beperkt. Wat vooraf gevreesd werd is uitgekomen. De site kon de toeloop van de koerslustigen niet aan. Met een originele boodschap ging de Vlaamse wielervleugel om met de ambetante situatie.

Cycling Vlaanderen mag vanaf juli weer koersen organiseren. Elke renner mocht zich vanaf vandaag 20u inschrijven (wat kon tot de dag voor de koers). Tot morgenmiddag 12u gold de voorwaarde dat je je maar voor maximaal 3 koersen kon inschrijven om iedereen de kans te geven om in actie te komen. Vanaf dan mocht je waar nog plaats was aanvullen.

"Het enthousiasme was te groot, hadden ons nochtans voorbereid"

Frank Glorieux, CEO van Cycling Vlaanderen, reageert met een dubbel gevoel: "Het enthousiasme was zo groot, dat onze server onmiddellijk is platgegaan. We hadden deze operatie nochtans goed voorbereid. We hebben een stevige en moderne IT-infrastructuur, maar toch zijn we er niet in geslaagd om de koers te rijden. Ik vind het heel spijtig en ik bied mijn excuses aan aan alle renners en ouders die klaarzaten."

Heel verwonderlijk is de crash ook niet, gezien de grote goesting waarmee iedereen zich wou inschrijven na maanden zonder koers. "Het was enerzijds mooi om te zien . Vanaf 19.15u zagen we de bevolking op onze server groeien en de capaciteit verminderen. We hebben de stekker er moeten uittrekken, omdat we zagen dat dit niet op een eerlijke manier zou lukken."

Voor de elite zonder contract was het maximaal aantal 175 deelnemers, naar de jeugdrenners toe verminderen die aantallen. "Morgen hebben we vergadering en gaan we met man en macht beginnen aan een nieuw systeem. Ten vroegste maandag kunnen we daarover berichten. Maar we mogen dit geen 2 keer meemaken."

