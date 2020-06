Patrick Goots: "Verjongingskuur bij Antwerp was misschien wel nodig"

"Achterin zal er wel nog wat moeten bijkomen", vindt Goots. "Zeker centraal achterin hebben ze een leider nodig na het vertrek van Hoedt. Die kon echt het spel organiseren en de boel in goeie banen leiden."

"Voorin is het nog altijd niet zeker of Mbokani zal blijven. Hopelijk kunnen ze hem aan boord houden, want hij was een bepalende speler die je niet zomaar kunt vervangen. Maar Luciano D'Onofrio zal wel weten waarmee hij bezig is. Met de bekerfinale begin augustus verwacht ik dat hij wel snel nog enkele transfers zal doen. Ook in de aanval moet er immers nog wat bij, zeker in de breedte."

"Lamkel Ze? Ik denk dat hij toch nog wel een jaartje bij Antwerp zal blijven, al moet hij niet te veel fratsen meer uithalen. Op een gegeven moment is het bobijntje wel af. Als hij nog eens een jaar bepalend kan zijn en een goed seizoen kan spelen, kan hij daarna nog altijd naar een grote ploeg."