Mourinho: "Ik wil Vertonghen graag tot einde van het seizoen houden"

Tottenham heeft nog wat werk op te knappen in dit laatste deel van de competitie. De club staat pas 8e met 7 punten minder dan nummer 4 Chelsea. José Mourinho hoopt in de race om de Champions League-tickets deze en volgende maand toch te kunnen rekenen op Jan Vertonghen. Dat vertelde hij op zijn persconferentie voor de match tegen Manchester United.

"We willen hem graag tot het einde van het seizoen houden. Hopelijk kunnen Jan en zijn entourage hiermee akkoord gaan. Maar ik ben er zeker van dat hij ons nog zal helpen. Tot het einde van zijn contract of tot het einde van het seizoen. Dat zullen we nog zien. Maar we hebben vertrouwen in hem."

Het is geen geheim dat de onderhandelingen tussen Tottenham en Vertonghen over een langdurig nieuw contract al afsprongen. De Rode Duivel schermt met verschillende aanbiedingen en het is dan ook maar de vraag of hij voor een maand wil verlengen.