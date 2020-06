Het sprookje van Asensio: Na 11 maanden blessure scoren na 31 seconden (video)

24 juli 2019. Real Madrid speelt in de Verenigde Staten een oefenduel tegen Arsenal om het huidige seizoen voor te bereiden. In een totaal onschuldig duel met Pierre-Emerick Aubameyang. De Spanjaard schreeuwt het uit van de pijn (zie video).

Bekijk het moment van de blessure

Glimlach bij Zidane

In de Spaanse media verschijnen in aanloop naar de herstart van La Liga berichten dat trainer Zinedine Zidane voor zijn aanvallende drietand een voorkeur heeft voor het trio Hazard-Benzema-Asensio. Of dat waar is weet enkel de Fransman.

In de eerste match tegen Eibar zit Asensio opnieuw op de bank, maar krijgt hij geen speelminuten. Die krijgt hij wel in minuut 74 tegen Valencia. Real staat 1-0 voor, maar de voorsprong is nog niet comfortabel.

En dan komt Asensio op het veld. Hij staat nog geen halve minuut op het veld wanneer linksback Mendy de achterlijn haalt en op halve hoogte voorzet.



Verdedigers zijn Asensio op dat moment vergeten. Hij staat moederziel alleen, maar het binnen duwen is knap. Wat volgt, is een uitbarsting van blijdschap.

Bij Asensio, die naar de hemel wijst voor zijn overleden (Nederlandse) moeder. (Hij is vernoemd naar Marco van Basten.) En bij zijn ploegmaats, die zichtbaar blij zijn voor hem. Zidane deelt langs de lijn met een brede glimlach in de vreugde.