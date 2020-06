Hebben topclubs al last van corona-overbelasting? Reeks topspelers geblesseerd

Real Madrid kon donderdag in de topper tegen Valencia geen beroep doen op Isco. De aanvallende middenvelder van 28 jaar heeft een hamstringblessure opgelopen. Tegen Valencia vormde dat geen probleem uiteindelijk - Real won met 3-0 -, maar mogelijk mist hij ook wel het duel van zondag tegen Real Sociedad.

Barcelona speelt vandaag (vrijdag) een topper op het veld van Sevilla. Het zal niet kunnen rekenen op Frenkie De Jong en op Sergi Roberto (beide als basisspelers begonnen na de coronabreak tegen Real Mallorca). De Jong heeft een blessure aan de rechterkuit. Roberto sukkelt met een ribblessure.

In Italië herbegint de Serie A pas dit weekend, maar moest Juventus afgelopen dagen wel in actie komen in de halve finale en de finale van de Coppa Italia. Alex Sandro speelde in de finale, maar sukkelt ondertussen met last aan een ligament van zijn knie.

Juventus zal bij zijn herstart maandag tegen Bologna ook geen beroep kunnen doen op Sami Khedira. De Duitser heeft last van zijn rechterdijspier. Khedira was tussen december en eind februari al buiten strijd met een knieblessure. Net voor de coronacrisis de wedstrijden in Italië deed stilvallen, had hij opnieuw plaatsgenomen op de bank. In de halve finale van de Coppa Italia op 12 juni speelde hij zijn eerste minuten.