Guardiola: "Sané weigerde onze contractvoorstellen en wil nieuw avontuur"

Leroy Sané leek vorige zomer al dicht bij een overstap naar Bayern München, maar een zware knieblessure gooide roet in het eten. Nu de Duitser weer fit is, steken de geruchten over een transfer naar Bayern opnieuw de kop op.

Het contract van de flankaanvaller loopt volgend jaar af, al lijkt de kans reëel dat City dit jaar nog een transfersom probeert te vangen voor de 24-jarige Sané.

"Leroy heeft al 2 à 3 keer een contractvoorstel geweigerd, dat is geen geheim", zegt Josep Guardiola. "Als we na het seizoen een akkoord vinden met een andere club dan mag hij vertrekken. Zoniet, zal hij zijn contract uitdoen."

Guardiola benadrukte wel dat hij Sané niet per se kwijt wil. "Wanneer je een speler een contractvoorstel doet, betekent het dat je hem hier wilt houden. Leroy heeft bijzondere kwaliteiten. Hij is een goeie jongen en ik hou van hem, maar hij wil een nieuw avontuur."