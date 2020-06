Geen Duivels op EK? Dan geeft Vandenbempt maar commentaar bij zijn konijnen

Peter Vandenbempt kan nu al meer dan 3 maanden geen commentaar geven bij het voetbal en dat begint stilaan zijn sporen na te laten. Het gemis van Denemarken-België is blijkbaar de druppel. "De commentator heeft een dip, tijd voor therapie", schrijft hij zelf op in zijn Instagram Story.

Hierna zien we de Sporza-commentator alle registers opentrekken voor de Copa Conejo Final, in de Rabbit Dome van Beauvechain City. Lees: de dwergkonijnen Sansa en Stuiver proberen de bal in elkaars doel te duwen.

"Met deze konijnen valt niet te spotten", kondigt Vandenbempt aan. Maar zoals wel vaker stelt de grote finale teleur. Zelfs een recept voor konijn met pruimen krijgt de twee beestjes amper in beweging.

Wanneer niemand het nog verwacht, ook de ingedommelde commetator niet, gebeurt het dan toch! Waarna Vandenbempt zich nog eens helemaal kan uitleven: goooooooooooooaaaaaaaaalll!!!!